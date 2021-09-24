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Салливан метнулся на Ближний Восток, чтобы подтвердить поддержку США

, 10:19

Салливан метнулся на Ближний Восток, чтобы подтвердить поддержку США

Правительства стран ближневосточного региона считают, что после Афганистана американцы приступят к выводу войск из других государств. Чтобы развеять сомнения в слабости американской поддержки представитель Белого дома Джейк Салливан отправится в турне по странам Ближнего Востока.

Сначала американский политик посетит Саудовскую Аравию, так как государство выразило опасения по поводу ослабления партнёрских отношений. Поводом для таких рассуждений в исламской республике стало сокращение систем американских ПВО.

Весьма сложными отношениями у американцев сложились с Египтом. Республика недополучит более 130 миллионов долларов из-за расхождения в политике соблюдения прав человека.

Относительно стабильными отношениями у администрации Байдена сохранились с Объединёнными Арабскими Эмиратами. Однако и аравийское государство стремится показать свою независимость во внешней политике.

Пока не известно, войдёт ли Израиль в список стран, которые посетит Салливан. Демократическая партия ранее предложила сократить финансирование военных операций еврейскому государству.

Саливану также придётся разъяснить своим визави причины политического расхождения Вашингтона и Парижа.

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