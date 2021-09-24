Кандидат в канцлеры Германии от партии Меркель Армин Лашет пообещал поддержать «Северный поток — 2»

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24 сентября 2021, 08:25 Источник: Российская газета

Армин Лашет, фото: twitter.com/ArminLaschet

Кандидат в канцлеры Германии от партии Ангелы Меркель, глава Христианско-демократического союза Армин Лашет пообещал поддержать трубопровод «Северный поток — 2». На немецких общественных каналах ARD и ZDF в четверг, 23 сентября, прошел заключительный раунд теледебатов перед выборами в бундестаг, которые пройдут в воскресенье, 26 сентября.

В студии собрались представители всех семи парламентских партий ФРГ. «Семь партий за девяносто минут» - так телеканалы представили формат дебатов.

Впервые немецкие политики подняли тему «Северного потока-2». Кандидат от партии Меркель Лашет открыто высказался в поддержку газопровода.

На вопрос о том, поддержит ли лично он ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2», Лашет дал положительный ответ. Кандидат в канцлеры подтвердил официальную позицию Германии о том, что «Северный поток — 2» - это экономический проект, страна в нем заинтересована, поскольку ФРГ в ближайшие годы понадобится газ. Лашет отметил, что «зеленый переход» на новые энергоносители наступит не мгновенно.

По уверению преемника Меркель, для него важно, чтобы то, о чем договорилось федеральное правительство было реализовано. Лашет также подчеркнул, что Украина не должна понести убытки как транзитная страна.

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