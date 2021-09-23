Президент Бразилии был вынужден в Нью-Йорке есть пиццу на улице, потому что у него нет прививки

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23 сентября 2021, 16:05

Фото: Global Look

Бразильского лидера Жаира Болсонара не пустили в нью-йоркский ресторан без прививки от коронавируса, и ему пришлось есть свою пиццу прямо на улице.

Болсонар прибыл в США, чтобы принять участие в Генеральной ассамблее ООН. Мэр Нью-Йорка просил его сделать прививку перед мероприятием, но президент Бразилии был непреклонен. Он категорически отказывается от вакцинации.

В Америке сейчас пускают в заведения общепита только тех, кто привился одобренными США вакцинами. И для высокопоставленного гостя не стали делать исключение.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gilson Machado Neto (@gilsonmachadoneto)

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