Президент Бразилии был вынужден в Нью-Йорке есть пиццу на улице, потому что у него нет прививки
23 сентября 2021, 16:05
Бразильского лидера Жаира Болсонара не пустили в нью-йоркский ресторан без прививки от коронавируса, и ему пришлось есть свою пиццу прямо на улице.
Болсонар прибыл в США, чтобы принять участие в Генеральной ассамблее ООН. Мэр Нью-Йорка просил его сделать прививку перед мероприятием, но президент Бразилии был непреклонен. Он категорически отказывается от вакцинации.
В Америке сейчас пускают в заведения общепита только тех, кто привился одобренными США вакцинами. И для высокопоставленного гостя не стали делать исключение.
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