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Президент Бразилии был вынужден в Нью-Йорке есть пиццу на улице, потому что у него нет прививки

, 16:05

Президент Бразилии был вынужден в Нью-Йорке есть пиццу на улице, потому что у него нет прививки
Фото: Global Look

Бразильского лидера Жаира Болсонара не пустили в нью-йоркский ресторан без прививки от коронавируса, и ему пришлось есть свою пиццу прямо на улице.

Болсонар прибыл в США, чтобы принять участие в Генеральной ассамблее ООН. Мэр Нью-Йорка просил его сделать прививку перед мероприятием, но президент Бразилии был непреклонен. Он категорически отказывается от вакцинации.

В Америке сейчас пускают в заведения общепита только тех, кто привился одобренными США вакцинами. И для высокопоставленного гостя не стали делать исключение.

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Публикация от Gilson Machado Neto (@gilsonmachadoneto)

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