Глава СВР Сергей Нарышкин назвал очередной ложью новое обвинение Великобритании в адрес России по делу Скрипалей

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23 сентября 2021, 11:10 Источник: ТАСС

Сергей Нарышкин, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал очередной ложью новое обвинение Великобритании в адрес России по делу отравления Сергея и Юлии Скрипаль. 21 сентября 2021 года Скотленд-Ярд сообщил, что обвинения в покушении на убийство Скрипалей и британского полицейского Ника Бейли предъявлены третьему подозреваемому - россиянину Денису Сергееву, который также известен под именем Сергея Федотова.

По версии Лондона, он якобы является "агентом ГРУ" и сообщником двух российских граждан, о причастности которых к отравлению Скрипалей британские власти заявили ранее.

Глава СВР Сергей Нарышкин убежден, что Лондон пытается очередной ложью прикрыть предыдущую ложь и отвлечь общественность от позорного бегства НАТО из Афганистана, предъявляя обвинение еще одному россиянину по делу Скрипалей.

Как заявил Нарышкин, это и попытка "отвлечь общественность от того факта, что в настоящее время блок НАТО не в силах поддерживать безопасность в том или ином регионе мира".

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