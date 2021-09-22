Зеленский обсудил с генсеком НАТО Столтенбергом увеличение присутствия альянса в Чёрном море

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22 сентября 2021, 20:46 Источник: РИА Новости

Генсек НАТО Столтенберг и В. Зеленский, фото: president.gov.ua/ru

Президент Украины Владимир Зеленский, находящийся в США второй раз в сентябре, в среду встретился с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Зеленский, говоря о важности совместных с НАТО усилий для усиления безопасности в Черноморском регионе, заявил о важности увеличения присутствия флотов стран НАТО в Чёрном море и взаимодействия государств Черноморского побережья.

В офисе украинского президента сообщили, что Зеленский отметил готовность Украины активно участвовать в соответствующих совместных действиях с НАТО, а также выразил заинтересованность в расширении количества совместных учений.

Во время общения с журналистами в Нью-Йорке Зеленский заявил, что НАТО будет слабее, если в его составе не будет Украины. Выступление президента Украины транслировал телеканал "Дом".

Владимир Зеленский заявил, что отношения США с Европейским Союзом не так спокойны.

По его мнению: "Украина не просто не в тупике сегодня, а наконец-то может спокойно говорить". "И я об этом мечтал, что без такого государства как Украина, альянс будет слабее. И это уже видно",- заключил Зеленский.

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