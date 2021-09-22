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Польской компании PGNiG разрешено участвовать в сертификации «Северного потока – 2»

, 20:23 Источник: РИА Новости

Польской компании PGNiG разрешено участвовать в сертификации «Северного потока – 2»
фото: pixabay.com

Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur, BNetzA) предоставило польской нефтегазовой компании PGNiG и её немецкой дочерней компании PGNiG Supply & Trading GmbH право участия в процедурах сертификации для «Северного потока – 2».

В польской компании заявили о получении права участвовать в процедуре сертификации оператора газопровода «Северный поток — 2», и в её ходе будет доказывать, что компания Nord Stream 2 AG как независимый оператор не подходит.

Компания Nord Stream 2 AG, оператор «Северного потока – 2», в июне обратилась в Федеральное сетевое агентство Германии с заявкой на сертификацию в качестве независимого оператора.

Заявка на сертификацию была подана для того, чтобы соответствовать правилам третьего энергопакета ЕС. Имеется ввиду анбандлинг - разделение компаний, которые занимаются добычей и транспортировкой газа по трубопроводу.

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