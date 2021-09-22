Аргументы Недели В мире 13+

Генпрокуратура Украины открыла дело в отношении российского генерала за события в Крыму в 2014 году

, 19:47 Источник: ТАСС

Генпрокуратура Украины открыла дело в отношении российского генерала за события в Крыму в 2014 году

Генпрокуратура Украины открыла дело в отношении российского генерала за события в Крыму в 2014 году. Генерал-лейтенант Вооруженных сил России обвиняется в Киеве в том, что в марте того года он якобы руководил блокировкой военной части в селе Перевальное в Крыму.

Пресс-служба офиса генпрокурора Украины сообщила об открытии дела без уточнения фамилии российского генерала. По сведениям украинского агентства УНИАН, речь идет о генерал-лейтенанте Геннадии Анашкине.

В прокуратуре Украины заявили, что "командир десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил РФ, который в настоящее время в звании генерал-лейтенанта проходит службу в Южном военном округе, подозревается в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и госграницы Украины и ведении агрессивной войны по предварительному сговору группой лиц.

По версии следствия, в марте 2014 года командир 31 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДФ России и 50 военнослужащих под его командованием окружили периметр и заблокировали 36-ю отдельную бригаду береговой обороны ВМС ВС Украины, дислоцированную в селе Перевальное в Крыму. Командир бригады ВС РФ отдал приказ военным, вооруженным автоматами и ручными противотанковыми гранатами, окружить парку украинских боевых машин воинской части. Украинские военные лишились доступа к своему оружию.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ИЧ

В мире

Сенатор Ольга Ковитиди прокомментировала решение Украины признать выборы Госдумы России незаконными

Сенатор Ольга Ковитиди прокомментировала решение Украины признать выборы Госдумы России незаконными

Сенатор Совета федерации от Крыма Ольга Ковитиди в среду прокомментировала сообщение о том, что Верховная рада Украины приняла постановление о признании выборов депутатов Госдумы России незаконными, а сформированный по их результатам парламент нелегитимным.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

Роскомнадзор начал формировать реестр социальных сетей в России

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) начала создавать реестр социальных сетей в России. Роскомнадзор на данный момент включил в реестр Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Likee, Youtube, "ВКонтакте" и "Одноклассники". Уведомления о включении в реестр Роскомнадзор направил владельцам указанных интернет-ресурсов, -передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Реестр позволит добиться оперативного удаления социально опасной информации, требующей немедленного реагирования.

Общество

Общество