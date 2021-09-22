Итальянские школьники изучают географию по учебнику, где Латвия – часть России

Аргументы Недели → В мире 13+

22 сентября 2021, 16:42 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

В Италии школьники изучают географию по учебнику, в котором страны Балтии, в том числе Латвия, изображены на карте как часть России. А куда же смотрит посольство Латвии в Италии?

Вы думаете, что итальянские школьники изучают географию бывших союзных республик по учебнику СССР? Ничего подобного! Вполне современный учебник! Но как такое может быть? Получается, что Латвия, Литва, Эстония – часть России???

Комментарии МИД Латвии: «Посольство Латвии в Италии решает этот вопрос вместе с посольствами Литвы и Эстонии в Италии. Совместное письмо послов стран Балтии издателям и министру образования Италии находится на стадии согласования».

Что думают по данному поводу латвийцы?

Мнение из социальных сетей:

«Просто безобразие! Как так можно относиться к другим странам Европы? Просто безграмотность!»

«В Европе (других странах) даже не знают, что Латвия – Европа! А может итальянских деток уже правильно обучать стали? Что-то меняется в мире?»

«Совершенно очевидно, что подобные учебники списывать рано – история повторяется! Как могло такое произойти?»

Просто вопросы….????

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