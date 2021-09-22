Песков: Заявление Эрдогана об «аннексии» Крыма вызывает в Кремле сожаление

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22 сентября 2021, 16:36

Дмитрий Песков, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду прокомментировал заявление Реджепа Тайипа Эрдогана об «аннексии» Крыма, которое президент Турции сделал перед своим рабочим визитом в Россию.

Выступая на Генассамблее ООН в США, Эрдоган заявил о важности сохранения территориальной целостности Украины, в том числе территории «аннексированного» Крыма. Он призвал умножить усилия для защиты прав крымских татар.

По словам Пескова, это заявление турецкого президента вызывает в Кремле сожаление.

Официальный представитель Кремля сказал: «... адресатом мы считаем себя. Мы сожалеем, что такие заявления звучат сейчас, когда готовится рабочий визит господина президента на саммит в Сочи».

Как отметил Песков, лучше было бы сконцентрироваться на развитии двусторонних отношений России и Турции и взаимодействии, чтобы реагировать на региональные вызовы.

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