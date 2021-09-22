Сенатор Ольга Ковитиди прокомментировала решение Украины признать выборы Госдумы России незаконными

Сенатор Совета федерации от Крыма Ольга Ковитиди в среду прокомментировала сообщение о том, что Верховная рада Украины приняла постановление о признании выборов депутатов Госдумы России незаконными, а сформированный по их результатам парламент нелегитимным.
В Раде призвали международное сообщество "дать оценку «фальсифицированным» выборам и факту «незаконного голосования»".
В беседе с RT Ольга Ковитиди заявила, что формы политического участия граждан РФ при осуществлении выборов в Госдуму предусмотрены Конституцией России и оспаривание основного закона страны иностранными государствами должны рассматриваться «как противоправные с последующей политической и правовой оценкой». Политик отметила, что выборы в Госдуму состоялись на фоне «беспрецедентного давления» на Россию.
По словам Ковитиди, «запугивание Украиной членов избирательной комиссии Крыма, а также территориальных и участковых комиссий, не повлияло на их работу».
Сенатор порекомендовала Украине заняться собственными делами,отметив, что проблем у Киева предостаточно.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости