Сенатор Ольга Ковитиди прокомментировала решение Украины признать выборы Госдумы России незаконными

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22 сентября 2021, 16:20

Ольга Ковитиди, фото: Federation Council of Russia, globallookpress.com

Сенатор Совета федерации от Крыма Ольга Ковитиди в среду прокомментировала сообщение о том, что Верховная рада Украины приняла постановление о признании выборов депутатов Госдумы России незаконными, а сформированный по их результатам парламент нелегитимным.

В Раде призвали международное сообщество "дать оценку «фальсифицированным» выборам и факту «незаконного голосования»".

В беседе с RT Ольга Ковитиди заявила, что формы политического участия граждан РФ при осуществлении выборов в Госдуму предусмотрены Конституцией России и оспаривание основного закона страны иностранными государствами должны рассматриваться «как противоправные с последующей политической и правовой оценкой». Политик отметила, что выборы в Госдуму состоялись на фоне «беспрецедентного давления» на Россию.

По словам Ковитиди, «запугивание Украиной членов избирательной комиссии Крыма, а также территориальных и участковых комиссий, не повлияло на их работу».

Сенатор порекомендовала Украине заняться собственными делами,отметив, что проблем у Киева предостаточно.

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