Украина не признает легитимность российского парламента

Аргументы Недели → В мире 13+

21 сентября 2021, 15:41

Верховная Рада планирует обратиться в международные организации с призывом не признавать итоги голосования в Госдуму РФ. Основанием для такой позиции является участие жителей Крыма и Донбасса в российском избирательном процессе.



В Киеве пытаются понять, кем считают себя жители восточных регионов: украинцами или россиянами. Ранее чиновники «Незалежной» указывали, что за получение российского паспорта жители Донбасса будут привлекаться к ответственности. Украинские парламентарии видят в действиях России стремление оторвать восточные области от своего государства.



Представитель украинской группы на Минских переговорах Сергей Гармаш заявил о начале гибридной войны России против Украины. Жители ДНР и ЛНР вовлекаются в политические и экономические процессы России, нарушая тем самым Конституцию Украины. Минские соглашения в таком случае не могут рассматриваться в качестве программы прекращения конфликта на Донбассе, заявил политик.



Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что конфликт на Донбассе может закончить только Россия. Война будет прекращена сразу после выведения российских войск с восточных регионов. Экс-президент Украины Пётр Порошенко порекомендовал действующему главе Владимиру Зеленскому заниматься не выпрашиванием встречи с Путиным, а усилением давления на Москву при помощи западных стран.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости