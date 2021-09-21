ВЗГЛЯД: Атомные субмарины Австралии могут поставить Китай на колени

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21 сентября 2021, 14:50 Источник: Взгляд

US Navy/Global Look Press

Через несколько лет число стран с атомным подводным флотом увеличится - ряды пополнит Австралия. Для сдерживания военной мощи Поднебесной она обзаведется многоцелевыми атомными субмаринами в количестве восьми единиц.

Если говорить о Китае, то у него многоцелевых атомных подлодок девять. Реальной боевой ценностью обладают фактически шесть из них. При этом КНР удалось достичь значительного прогресса. У подлодок этой страны имеются средства противодействия торпедам оппонента, торпеды. Однако их нельзя ставить вровень с американскими “Вирджиниями” или “Астьютами” Великобритании. В теории последняя модификация “Вирджинии” может быть задействована для высокоточного массированного неядерного удара по Поднебесной. Так что у Австралии появится возможность нарастить залп американцев.

Если же Соединенные Штаты оснастят принадлежащие Австралии субмарины ядерным оружием, то Канберра будет способна при использовании гиперзвуковых и крылатых ракет очень сильно ударить по КНР. Однако нужно понимать, что подобное может произойти, если в Австралии будут возводить “Вирджинии”, оснащенные установками вертикального пуска ракет.

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