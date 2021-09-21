Рост госдолга США может спасти страну от дефолта

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21 сентября 2021, 13:28 Источник: iz.ru

Фото: pixabay.com

Министр финансов Соединенных Штатов Джэнет Йеллен заявила, что уже в октябре этого года резервы американского казначейства будут исчерпаны и экономика страны войдет в стадию рецессии. По ее мнению, дефолта можно избежать, если конгресс поднимет лимит на увеличение госдолга США.



Глава американского минфина убеждена, что если Вашингтон впервые в истории страны объявит дефолт, то Соединенные Штаты могут навсегда потерять статус надежной сверхдержавы. Кроме того, подобный ход событий критически отразится на всей мировой экономике.



Ранее Джэнет Йеллен уже обращалась с письмом к спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси, в котором просила конгресс увеличить лимит государственного долга. Первого августа в США вновь вступили в силу ограничения на размер госдолга. Они не действовали на протяжении двух лет. На тот момент госдолг страны уже превышал ее ВВП, а в июне текущего года задолженность достигла $28,5 трлн. Лимит восстановили на уровне $22 трлн.



По словам профессора факультета права ВШЭ, американиста Александра Домрина, в США «чуть ли не каждый год» перед концом финансового года объявляют так называемый shutdown — когда Вашингтон заявляет об отсутствии денег. По мнению эксперта, в настоящее время ситуация не хуже, чем в предыдущие годы — при Дональде Трампе или Бараке Обаме.





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