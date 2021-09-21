В США смертность от коронавируса бьет рекорды

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21 сентября 2021, 12:44 Источник: Коммерсантъ

Фото: pixabay.com

США находится на очередном пике по заболеваемости COVID-19. В день в стране умирают в среднем по 2 тысячи человек.



По мнению специального совета при Управлении по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов, рекомендовать поголовную ревакцинацию пока нет оснований. Принято решение ревакцинировать лишь граждан старше 65 лет или тех, у кого высок риск тяжелого течения заболевания.



По данным властей США, 99% всех новых выявляемых случаев инфицирования вызваны штаммом «дельта». В среднем каждый день в стране фиксируется по 150 тысяч случаев заболевания, тем не менее с начала сентября этот показатель упал более чем на 10%. Ежедневно с COVID-19 попадают в больницу около 100 тыс. человек, но по сравнению с началом месяца этот уровень тоже снизился на 10%.



По наблюдениям эпидемиологов, коронавирус во всем мире действует циклично: каждая волна набирает силу примерно два месяца, а затем идет на спад. Эксперты объясняют это тем, что вирус быстро заражает наиболее уязвимые группы населения, а затем сталкивается с людьми с более устойчивым иммунитетом, в результате чего заболеваемость идет на спад до появления нового штамма. Еще одним объяснением может быть то, что люди живут сообществами, и вирус за два месяца заражает в той или иной группе всех, кого может заразить. Затем люди выбираются из привычного круга общения (например, на праздник), и вирус с помощью таких контактов переходит из одного сообщества в другое. В таком случае начинается новый цикл.



Причиной определенного действия COVID-19 также могут быть принимаемые людьми меры безопасности: они сначала активно следуют противовирусным ограничениям, а затем расслабляются по мере спада заболеваемости. В настоящее время в США открыты школы, возобновлено проведение некоторых массовых мероприятий и проходят студенческие спортивные соревнования. На развитии ситуации это может сказаться крайне неблагоприятно.





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