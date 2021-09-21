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Китайский материнский капитал оказался больше российского

, 11:51

Китайский материнский капитал оказался больше российского

В Китае наблюдаются схожие с Россией проблемы. Из отсталых регионов люди массово переезжают в крупные города. Население стареет и сокращается. Чтобы изменить положение, китайские власти ввели в стране систему материального поощрения за рождение детей. В России такая практика пока не изменила демографические показатели в лучшую сторону. Однако КНР имеет намного больше финансовых возможностей благодаря росту ВВП и сильной экономике.

За рождение третьего ребёнка китайская семья получает 5400 долларов, при условии проживания в регионе с сильным оттоком населения. В одном из западных округов семьи могут рассчитывать на получение полутора тысяч долларов ежегодно до достижения ребёнком трёхлетнего возраста. Семьям с одним и двумя детьми также будет оказываться материальная поддержка. На оплату обучения и приобретения жилья чиновники также пообещали выделять деньги.

Коммунистическая партия Китая приняла программу «Одна семья – три ребёнка» весной текущего года. Правительство обеспокоено старением трудоспособного населения. Это стало следствием политики 70-х годов прошлого века, не позволявшей заводить в семье больше одного ребёнка. Чиновники опасаются, что нехватка рабочих рук отрицательно скажется на экономическом соперничестве с американцами.

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