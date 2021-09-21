«Кто-то борется с тараканами и насекомыми. Они очищают город от привидений»: Билл Мюррей отмечает 71 день рождения

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21 сентября 2021, 09:38 Наталья Полянская

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Сегодня известному американскому актёру и комику Биллу Мюррею исполняется 71 год. Кинорежиссёр и продюсер знаком многим зрителям по фильмам «Охотники за привидениями», «Ангелы Чарли» и «День сурка».

Уильям Мюррей родился 21 сентября 1950 года в штате Иллинойс в многодетной семье ирландского католика. Как и все, Мюррей учился в школе. Он очень любил рисовать карикатуры на учителей, участвовать в школьном театре. Поступил в колледж, но учёба его не интересовала. Попав в Чикаго, его взяли в комедийный труппу «Second City». В дальнейшем Билла пригласили в Голливуд.

Сначала актёра брали на второстепенные и эпизодические роли. Но вскоре в 1984 его пригласили на роль в фильме «Охотники за привидениями». Именно тогда Мюррей обрёл свою популярность. Но позже взял четырёхлетний отдых от кинематографа для изучения французского языка.

Кроме того он стал исполнителем многих драматических ролей в картинах Уэса Андерсона. Он снялся в фильмах «Водная жизнь» и «Академия Рашмор».

Билл Мюррей был женат дважды. Сначала его избранницей была Маргарет Келли, она родила ему двоих сыновей. Вскоре брак распался, и актёр женился на Дженнифер Батлер. В браке родилось 4 детей. Но в 2008 году жена подала на развод по причине домашнего насилия.

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