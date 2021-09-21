Россия с 21 сентября возобновляет авиасообщение с четырьмя странами

С вторника, 21 сентября, Россия возобновляет авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией. Кроме того, РФ увеличивает число рейсов в некоторые из уже открытых стран — Венгрию, Казахстан и Катар.
Рейсы Москва — Мадрид и Москва — Барселона будут выполняться по четыре раза в неделю, Москва — Малага и Москва — Аликанте — по два раза в неделю, из Москвы в Багдад самолеты будут летать два раза в неделю. Самолеты по маршруту Москва — Найроби будут следовать с частотой два рейса в неделю, по маршруту Москва — Братислава — с частотой четыре рейса в неделю, а из Санкт-Петербурга в Братиславу — с частотой два полета в неделю.
Известно о возобновлении рейсов в Турцию из Пскова, Магадана, Мурманска и Читы.
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