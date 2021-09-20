Ветераны Донбасса требуют от Зеленского освобождения своего командира Семёна Семенченко

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20 сентября 2021, 13:40

Различные украинские организации участников боевых действий на Донбассе намерены провести акцию протеста у офиса президента страны Владимира Зеленского. Участники требуют освобождения из заключения бывшего командира батальона «Донбасс», экс-парламентария Семёна Семенченко.



Протестующие считают, что уголовное дело против него было сфабриковано. Семенченко арестован весной текущего года Службой безопасности Украины. Его подозревают в создании незаконного вооружённого формирования, незаконном хранении оружия. Очередное судебное заседание назначено на 6 октября. Активисты уже провели акцию протеста в Полтаве. Теперь они намерены приехать в Киев. Супруга задержанного Наталья Музыка сообщила, что свидания с Семёном запрещены. По словам женщины, власти арестовывают тех, кто первые встали на защиту родины в 2014 году.



Супруга предложила провести акцию в столице государства, чтобы привлечь внимание общественности к произволу судей и неуважению к ветеранам. Сам Семенченко на суде пояснял, что планировал создать охранное предприятие для солдат, вернувшихся с войны, чтобы они не спивались.





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