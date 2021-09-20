Французы считают, что за последние десять лет их жизнь стала хуже
20 сентября 2021, 13:18
Среди жителей Парижа и других крупных городов Франции провели соцопрос и выяснили, что уровнем своей жизни они не удовлетворены. Для счастья им не хватает 500 евро в месяц.
39% респондентов заявили, что стали жить скромнее, чем десять лет назад. Французы пожаловались, что условия ухудшились из-за значительного роста цен на продукты питания, электроэнергию, аренду жилья и медицину. Многие стали получать меньше в связи с пандемией. Вот если бы к зарплате или пенсии добавили 500 евро – тогда другой разговор.
Россияне считают, что в общей сложности для счастья им нужно около 200 тыс. рублей.
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