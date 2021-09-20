Французы считают, что за последние десять лет их жизнь стала хуже

Аргументы Недели → В мире 13+

20 сентября 2021, 13:18

Фото: pixabay.com

Среди жителей Парижа и других крупных городов Франции провели соцопрос и выяснили, что уровнем своей жизни они не удовлетворены. Для счастья им не хватает 500 евро в месяц.

39% респондентов заявили, что стали жить скромнее, чем десять лет назад. Французы пожаловались, что условия ухудшились из-за значительного роста цен на продукты питания, электроэнергию, аренду жилья и медицину. Многие стали получать меньше в связи с пандемией. Вот если бы к зарплате или пенсии добавили 500 евро – тогда другой разговор.

Россияне считают, что в общей сложности для счастья им нужно около 200 тыс. рублей.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости