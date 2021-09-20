Саакашвили разъяснил пользу «Северного потока – 2» для Украины

Глава исполкома Национального совета реформ Украины, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что в долгосрочной перспективе российский трубопровод «Северный поток-2» может стать полезным для страны.
«У Украины достаточно собственного газа … Это завершение газопровода хорошо, потому что украинцы будут добывать свой собственный газ. Украинцы научатся его экономить»,- пояснил он.
Саакашвили уверен, что Киев может извлечь выгоду из этой «крупной дипломатической, геополитической катастрофы». Украина может не только стать самодостаточной в вопросе газа, но начать его экспортировать в другие страны, отметил экс-президент Грузии.
При этом он считает, что в краткосрочной перспективе «Северный поток-2» является «очень опасной штукой». По его словам, в случае «нападения» России весной 2022 года западные страны будут с меньшим желанием поддерживать Киев.
Ранее замминистра энергетики Украины Елена Зеркаль рассказала, как победить российский трубопровод «Северный поток-2», чтобы сохранить транзит газа через страну.
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