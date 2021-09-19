Китайский историк Эньюань предупредил Россию о разработке бактериологического оружия в приграничных базах США

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19 сентября 2021, 17:22 Источник: РИА Новости

Jochen Tack/Global Look Press

В расположенных близ китайских и российских границ биологических лабораториях, принадлежащих Соединенным Штатам, может вестись разработка бактериологического оружия при использовании опыта японцев.

Такого мнения придерживается китайский историк У Эньюань, являющийся научным сотрудником Уханьского университета. Ранее он был директором Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук. Он подчеркнул, что имеются в виду наработки Квантунской армии времен Второй мировой войны.

Китайский ученый был участником форума “Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы”. В рамках этого мероприятия обсуждались итоги процесса 1949 года, когда стало известно о бактериологической войне, подготовкой которой занималась Япония.

По словам Эньюаня, на том форуме он заявил, что в те годы Соединенные Штаты завладели всеми материалами по разработке бактериологического оружия отрядом № 731. Он подчеркнул, что их привезли на базу Форт-Детрик. Там в настоящее время находится биологическая лаборатория Пентагона. И сейчас подобные объекты функционируют на границе РФ и КНР.

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