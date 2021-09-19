Немецкое издание Der Tagesspiegel предрекло замерзание жителей Германии в своих квартирах

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19 сентября 2021, 16:26 Источник: ПолитРоссия

pixabay.com

Жители Германии могут просто замерзнуть в собственных квартирах из-за Китая. Дело в том, что Поднебесная стала приобретать у Российской Федерации больше газа. Соответствующая публикация появилась на страницах немецкого издания Der Tagesspiegel.

По словам немецких журналистов, сейчас политики Германии стараются избегать вопросов, связанных с энергетическим кризисом. Отмечается, что на европейской территории существует нехватка голубого топлива.

В материале немецкого издания журналисты напомнили о заявлении аналитика Независимой службы товарной разведки Тома Марцек-Мансера, который полагает, что причиной пустующих хранилищ может являться экспорт российского газа в Китай и Турцию.

В беседе с Der Tagesspiegel Оливер Кришер, являющийся заместителем председателя партии “Зеленые”, призвал не ждать заполнения газовых хранилищ в обозримом будущем. Он считает, как отмечает издание, что если ситуация сохранится такой, какая она есть сегодня, а “Северный поток - 2” не начнут эксплуатировать до наступления холодов, то грядущей зимой немцы замерзнут в своих квартирах.

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