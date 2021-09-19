Политолог Сергей Марков прокомментировал лишение Джо Байдена «ядерной кнопки»

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19 сентября 2021, 13:40 Источник: Свобдная пресса

фото: pixabay.com

Российский политолог Сергей Марков прокомментировал лишение президента США Джозефа Байдена «ядерной кнопки». Марков пояснил, что в Соединенных Штатах работает система принятия решений, которая включает в себя главу Пентагона и Объединенного комитета начальников штабов, и вице-президента.

Американский президент не может самостоятельно что-то важное решать. Политолог отметил, что если при предыдущих администрациях действующий глава Белого дома принимал решение хоть и не единолично, то мог повлиять на окончательное решение, то Джо Байден на них влиять не может. Как предполагает Марков, окружение будет игнорировать Байдена.

По словам эксперта, речь не о том, что раньше президент США мог начать ядерную войну, а сейчас ее могут начать другие. Имеется ввиду распределение власти внутри «ядерного комитета» Америки.

Сергей Марков считает, что действующий президент США Джо Байден является ментальным инвалидом, он интеллектуально недееспособен не только по ядерным проблемам, но и по многим другим.

Политолог назвал такую ситуацию в США крайне тревожной. Марков заключил, что «ядерная сверхдержава находится в кризисе»,- пишет «Свободная пресса».

78-летний журналист Боб Вудворд написал книгу «Риск», в которой процитировал главу Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли. Милли признался журналисту, что, не доверяя Дональду Трампу, он изменил порядок принятия решений о нанесении ядерного удара.

Получается, последние американские лидеры, как Трамп, так и сменивший его Байден, не контролируют «ядерную кнопку».

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