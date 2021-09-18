Bloomberg: в рейтинг богатейших семей мира вошли семья Марс, Ферреро и владельцы концерна BMW

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18 сентября 2021, 18:29 Источник: Bloomberg

деньги, фото: pixabay.com

Bloomberg опубликовал рейтинг богатейших семей мира. В 2021 году лидером стала чета Уолтон, владеющая крупнейшей сетью оптовой и розничной торговли Walmart.

Сэм Уолтон основал Walmart в 1962 году. Годовая выручка компании превышает 559 миллиардов долларов. Семье Уолтон принадлежит 48% акций. Состояние - 238,2 миллиарда долларов.

Также, по оценке агентства, в список вошли семья Марс. Она владеет производителем продуктов Mars, состояние оценивается почти в 142 млрд дол; семья Кох. В их собственности американская нефтехимическая корпорация Koch Industrues. Состояние - 124,4 млрд дол.; семья Эрмэ, владеющая французским модным домом Hermes. Состояние - 111,6 млрд дол.; правящая династия Саудовской Аравии - семья Аль-Сауд с состоянием 100 млрд дол.

Пятерку лидеров завершает семья Амбани с состоянием в 93,7 млрд дол. В их собственности индийский нефтяной холдинг Reliance Industries.

Далее в рейтинге идет семья Вертхаймер, владелец французского модного дома Chanel, с состоянием 61,8 млрд дол.; семья Джонсон, собственники американской управляющей компанией Fidelity Investments, 61,2 млрд дол.; семья Томсон, владеющая медиакомпанией Thomson Reuters, 61,1 млрд дол.; семья Берингер, в собственности которой немецкая фармкомпания Boehringer Ingelheim, 59,2 млрд дол.

Кроме того, в число 25 богатейших семей вошли владелец концерна BMW - семья Квандт (42,3 млрд дол.), и развивающая одноименный бренд кондитерских изделий - Ферреро (34,5 млрд дол.).

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