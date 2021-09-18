Комиссара Евросоюза поймали за вязанием во время важного заседания

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18 сентября 2021, 15:38

Фото: Global Look

Ох, уж эти политики! То уснут прямо на заседании, то хихикают во время обсуждения непростых тем, то в телефоне сидят. Вице-президент Еврокомиссии удивила еще больше – она, сидя в парламенте, вязала.

Маргрете Вестагер, еврокомиссар по вопросам конкуренции, вообще-то женщина серьезная. Именно она оштрафовала крупнейшие компании мира, такие как Google и Apple, на миллионы долларов. На днях, пока глава Еврокомиссии выступала с часовой речью о судьбе Евросоюза, Маргрете Вестагер ловко орудовала спицами. За интересным делом ее поймали фотографы. Однако чиновницу родом из Дании никто не осудил. Она не раз говорила о том, что вязание помогает ей сосредоточиться. «Когда я вяжу, мне проще слушать», – сказала как-то она.

Будем надеяться, что свежеизбранные депутаты Госдумы РФ смогут вязать на заседаниях больше двух слов.

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