В Британии могут легализовать расизм

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18 сентября 2021, 12:49 Источник: iz.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

В британском парламенте рассматривают проект закона, который, в случае его принятия, даже по версии МВД может стать «косвенной дискриминацией темнокожих и этнических групп населения, ведущих кочевой образ жизни». Он предусматривает придание полиции полномочий «задерживать и обыскивать без веских оснований людей, имеющих историю правонарушений» и предполагает уголовную ответственность за «проживание на территории без разрешения». Тем не менее во главу угла авторы законопроекта ставят предотвращение многочисленных преступлений.



В странах Евросоюза помнят «кельнское Рождество» 2016 года, когда выходцы из Северной Африки и Ближнего Востока нападали на немок. Массовые ограбления и изнасилования происходили не только в Кельне, но и в Берлине, Гамбурге, Дюссельдорфе, Штутгарте и других городах. Мэр Кельна Генриета Рекер в то время предлагала женщинам «пересмотреть свое поведение на улице и начать «передвигаться группами», потому что так безопаснее».



Тем временем Великобритания к ЕС уже не относится, и национальные интересы в Соединенном Королевстве поставлены выше международных. Похоже, в Британии готовы прекратить церемониться с иммигрантами на государственном уровне. Причем интересно, что министр внутренних дел Прити Пател сама является дочерью иммигрантов-индусов из Уганды.



По новым правилам, если полицейский увидит «возможность совершения преступления лицами, уже имевшими ранее правонарушения», то он может подвергнуть предполагаемых нарушителей задержанию и обыску без «веских оснований». Каким образом блюститель закона сможет определить, что находящийся перед ним человек ранее привлекался или отбывал срок, не уточняется.



В своих документах МВД честно отметило, что новые нормы «в непропорционально большей степени» коснутся темнокожего населения, поскольку среди них «преступников может оказаться больше», чем среди белых. Правозащитные организации и благотворительных фонды уже выражают свою обеспокоенность. Организация борцов за гражданские свободы Liberty отмечает, что и без введения новых мер «темнокожих задерживают и обыскивают в девять раз чаще, чем белых».



«Попытка правительства оправдать предлагаемые меры, которые, как оно само признает, являются дискриминационными, — это оскорбление для миллионов людей, которых затронет данный законопроект о полиции. Если правительство уже само заявляет, что эти меры дискриминационные, значит, таких норм вообще не должно существовать», — считает правозащитница Liberty Цзюнь Пан.



По мнению представителей некоторых британских СМИ, несколько пунктов нового законопроекта касаются главным образом цыган, шельта и других кочевых этнических групп. На это указывает введение нового вида уголовной ответственности «за проживание в транспортном средстве на территории без разрешения», а также предоставление полиции права «конфисковать у кочевых групп транспортные средства и прочее имущество».



Несмотря на острую критику законопроекта, в палате общин новый нормативный акт был принят 14 сентября. В настоящее время он находится на обсуждении в палате лордов.





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