Польское издание Tygodnik Powszechny назвало Украину непривлекательным местом для жизни. Авторы статьи изучили и оценили ситуацию на Украине с трудовой миграцией и демографией.
Польские журналисты отметили, что население Украины уменьшается 30 лет, а миграция трудоспособных граждан приобрела угрожающие масштабы.
В Польше со ссылкой на данные экспертов отметили, что проект "Независимая Украина" для многих граждан оказался непривлекательным, и они решили не связывать свои судьбы с этой страной.
Журналисты сделали вывод, что соседняя страна не может оставаться эффективным и современным государством и являться привлекательным местом для жизни.
Последняя официальная перепись населения Украины проводилась в 2001 году. Тогда население страны составляло 48,24 миллиона постоянных жителей.
В последние годы на Украине зафиксирован самый высокий уровень безработицы.
Миллионы людей уехали на заработки в Россию, Европу, США, Польшу или эмигрировали.
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