Одной из целью в утверждённом Зеленским стратегическом оборонном бюллетене указан отпор «агрессии России»

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18 сентября 2021, 07:25 Источник: https://ria.ru/20210917/ukraina-1750626594.html?rcmd_alg=slotter

фото: twitter.com/DefenceU

Одной из целью в утверждённом Владимиром Зеленским стратегическом оборонном бюллетене указан отпор «агрессии России» против Украины. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегический оборонный бюллетень.

Одним из ключевых направлений в документе названо «обеспечение отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, восстановление суверенитета и территориальной целостности страны в пределах государственной границы, предотвращение военных конфликтов с любыми иностранными государствами».

В бюллетене подведены итоги оборонной реформы, проводимой на Украине в 2016-2020 годы, и описано видение среды безопасности до 2030 года.

Во второй части документа перечислены основные направления военной политики Украины, перспективная модель Вооруженных сил страны, требования к ее построению.

Согласно документу, утвержденному Зеленским, Украина будет внедрять в стране передовой опыт, принципы и стандарты НАТО.

Украинские военные будут принимать участие в совместных операциях и учениях для достижения критериев членства в Альянсе с последующим вступлением в евроатлантические структуры безопасности.

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