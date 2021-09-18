Одной из целью в утверждённом Зеленским стратегическом оборонном бюллетене указан отпор «агрессии России»

Одной из целью в утверждённом Владимиром Зеленским стратегическом оборонном бюллетене указан отпор «агрессии России» против Украины. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегический оборонный бюллетень.
Одним из ключевых направлений в документе названо «обеспечение отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, восстановление суверенитета и территориальной целостности страны в пределах государственной границы, предотвращение военных конфликтов с любыми иностранными государствами».
В бюллетене подведены итоги оборонной реформы, проводимой на Украине в 2016-2020 годы, и описано видение среды безопасности до 2030 года.
Во второй части документа перечислены основные направления военной политики Украины, перспективная модель Вооруженных сил страны, требования к ее построению.
Согласно документу, утвержденному Зеленским, Украина будет внедрять в стране передовой опыт, принципы и стандарты НАТО.
Украинские военные будут принимать участие в совместных операциях и учениях для достижения критериев членства в Альянсе с последующим вступлением в евроатлантические структуры безопасности.
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