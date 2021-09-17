Американский генерал Хайтен похвалил Россию за невероятно сильную армию

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17 сентября 2021, 22:52 Источник: РИА Новости

Liu Jie/Global Look Press

Армия Российской Федерации является очень сильной, имеющей в своем распоряжении модернизированные средства. Такое заявление сделал генерал Джон Хайтен, замглавы Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США.

По его словам, России за последние два десятка лет удалось сильно изменить свою армию в лучшую сторону. Хайтен подчеркнул, что РФ является на сегодняшний день существенным вызовом для Соединенных Штатов, ведь у нее есть в том числе космические и кибервозможности, усовершенствованное ядерное оружие.

Американский генерал отметил, что раньше никогда не было ситуации, чтобы Вашингтон пытался сдержать одновременно двух крупных игроков в мире. Речь идет о России и Китае. Он призвал поддерживать с Москвой и Пекином стратегический диалог, что позволит обеспечить мировую стабильность.

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