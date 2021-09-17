Китайцы потребовали от Москвы и Пекина заставить США вернуться обратно в каменный век

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17 сентября 2021, 20:24 Источник: ИноСМИ

pixabay.com

Читатели газеты Китая Хуаньцю шибао стали активно комментировать новый союз Соединенных Штатов, Австралии и Великобритании против Поднебесной. Речь идет о создании альянса в области безопасности AUKUS.

Отмечается, что соглашение позволит Канберре обзавестись атомными субмаринами. По словам официального представителя китайского внешнеполитического ведомства Чжао Лицзяня, договор между упомянутыми странами представляет угрозу всей планете и региону. Кроме того, как он подчеркнул, альянс будет способствовать гонке вооружений.

Китайские читатели оставили немало гневных комментариев о создании AUKUS. Так, один из пользователей Сети написал, что “мир точно вступит в эру ядерных террористических атак”. Читатель 1v4OEFHI отметил, что “Нужно просто атаковать их! Заставить эту низкосортную страну вернуться обратно в каменный век!”.

Пользователь Сила пшеницы высказался об этом так: “Где бы ни находилась болевая точка Соединенных Штатов, мы нанесем по ней самый сильный удар! “. Читатель e7uXJS призвал: “Раз США хотят создать проблемы, у Китая и России теперь есть возможность погрузить Америку в еще больший хаос!”.

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