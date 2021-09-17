Ученые нашли в пещере Марокко древнейшую «мастерскую» одежды

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17 сентября 2021, 19:16

фото: pixabay

Как выяснили ученые из Института Макса Планка в Германии, люди научились изготавливать одежду 120 тысяч лет назад. Специалисты исследовали марокканскую пещеру Контребандье, где обнаружили самые ранние следы швейного мастерства, сообщает iScience.

В пещере обнаружили около 120 тысяч фрагментов костей - 60 из них были специально обработаны и использовались как инструменты труда. Скорее всего, их применяли для обработки кожи и меха, пишет Мир24.

«Мы можем собрать эти доказательства воедино и предположить, что люди использовали костяные орудия для изготовления кожи и меха, которые, вероятно, служили основой для одежды», – отметили ученые.

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