Ученые нашли в пещере Марокко древнейшую «мастерскую» одежды
17 сентября 2021, 19:16
Как выяснили ученые из Института Макса Планка в Германии, люди научились изготавливать одежду 120 тысяч лет назад. Специалисты исследовали марокканскую пещеру Контребандье, где обнаружили самые ранние следы швейного мастерства, сообщает iScience.
В пещере обнаружили около 120 тысяч фрагментов костей - 60 из них были специально обработаны и использовались как инструменты труда. Скорее всего, их применяли для обработки кожи и меха, пишет Мир24.
«Мы можем собрать эти доказательства воедино и предположить, что люди использовали костяные орудия для изготовления кожи и меха, которые, вероятно, служили основой для одежды», – отметили ученые.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.