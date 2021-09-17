Премьер Литвы Шимоните охарактеризовала ситуацию на границе с Белоруссией как гибридную атаку

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17 сентября 2021, 18:24 Источник: РИА Новости

pixabay.com

На границе Литвы с Белоруссией наблюдается не миграционный кризис, а гибридная атака. Такое заявление сделала литовский премьер Ингрида Шимоните.

Она подчеркнула, что речь о нелегальной миграции не идет. Литовские власти, как отметила Шимоните, видят в ситуации гибридную атаку, которую устроили, чтобы разделить Европейский союз. Свое мнение она выразила после встречи с польским коллегой Матеушем Моравецким сегодня, 17 сентября.

По словам Шимоните, Вильнюс намерен “сотрудничать на европейском уровне” для того, чтобы границы стали более неприступными. Это, как она добавила, важно для объединения европейских сил.

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