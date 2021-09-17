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Ученые: к концу XXI века человечество может столкнуться с катастрофической нехваткой кофе и сахара

, 18:06

Ученые: к концу XXI века человечество может столкнуться с катастрофической нехваткой кофе и сахара
фото: pixabay

Учёные из Стокгольмского института окружающей среды выяснили, что человечество к концу XXI века может столкнуться с катастрофической нехваткой кофе и сахара из-за засух.

В связи с климатичеcким кризисом к 2099 году они уничтожат до 59% урожая основных сельскохозяйcтвенных культур.

Объём поставок cахарного тростника упадёт на 58,5%, урожай кофе сорта арабика станет меньше на 45,2%, а сорта рoбуста — на 23,5%. Однако урожаи пшeницы вырастут на 14%, полагают исследователи, пишет NEWS.ru.

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