Армяне обвиняют власти в сдаче территорий

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17 сентября 2021, 16:07

Азербайджанские правоохранители задержали двух иранских водителей большегрузов на трассе между городами Горис и Капан в Армении. Их будут судить в Азербайджане. В Иране это расценивают как провокацию. Ереван пока не спешит комментировать инцидент.



В пресс-службе МВД Азербайджана заявили, что автомобили незаконно пересекли границу. Но задержание правонарушителей произошло на армянской территории в Сюникской области. Выставленный в данном районе полицейский пост азербайджанцы считают своим. В Баку посчитали, что границу после последнего конфликта необходимо устанавливать в соответствии с советскими разграничениями. Но в Армении такую границу не признают. Помимо этого в Азербайджане особо заинтересованы в получении доступа к дорогам, ведущим к Нагорному Карабаху.



К тому же в Баку заявили, что иранские водители меняют иранские номера на армянские, нарушая соглашение Армении, Азербайджана и России по деблокации дорог региона. В Иране потребовали освобождения соотечественников. Тегеран выступает за устранение препятствий в отношениях с соседними странами.





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