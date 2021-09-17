На границе Украины и Белоруссии ожидают провокаций

Аргументы Недели → В мире 13+

17 сентября 2021, 12:51

Отношения между Белоруссией и Украиной за последние месяцы заметно осложнились. Один раз белорусский пограничный столб был обстрелян украинскими провокаторами. Оба государства понимают, что напряжённая ситуация может перерасти в военное столкновение.



Минск обвиняет в ухудшении приграничной обстановки украинское руководство. Белорусский лидер Александр Лукашенко в июле заявил, что в страну поступает очень большое количество оружия с Украины. В Киеве с таким заявлением не согласились. Лукашенко приказал пограничниками полностью перекрыть все КПП на границе с «Незалежной». Помимо этого дополнительные ограничения по перемещению были введены из-за пандемии. Украинская сторона не признаёт российскую вакцину, которой пользуются белорусы.



Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Лукашенко может направить к границе диверсионные группы или мигрантов, как это делается на границе с европейскими государствами. В Киеве согласны с позицией ЕС, что Лукашенко специально создал на границе миграционный кризис. Украинские чиновники опасаются, что данная проблема коснётся их государства буквально через несколько дней. Украина намерена поднять данный вопрос на встрече участников «Люблинского треугольника», которые считают, что их страны стали заложниками режима Лукашенко.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости