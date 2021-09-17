Власти Перу не знают что делать с телом погибшего террориста №1

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17 сентября 2021, 12:41

В перуанской тюрьме скончался глава повстанческой группировки «Светлый путь» Абимаель Гусман. Ему было 86 лет. Свою жизнь он посвятил изучению Культурной революции, происходившей в прошлом веке на территории КНР. Он считал, что она должна была пройти на его родине.



Гусман заявлял, что Перу, как и Китай, являются полуфеодальными государствами. Чтобы освободиться от правительственного гнёта, требуется партизанское сопротивление. Начинать его необходимо в сельской местности. Также в голове повстанческого лидера витали идеи о мировой революции. В борьбу с диктаторским режимом в прошлом веке рванули многие образованные люди. Власти в стране менялись часто, а лидер повстанцев оставался руководителем «до седых волос».



Вторая супруга Гусмана Елена Ипаррагирри в настоящее время отбывает наказание в тюрьме за терроризм. В начале 90-х годов повстанцы взорвали несколько автомобилей, начинённых тротилом. В результате терактов погибло большое количество людей. Помимо этого партизаны убили целую деревню за ликвидацию одного из членов своей группировки. Спецназ выследил лидера сопротивления в Лиме. После 12-ти месячного судебного процесса его отправили в заключение на пожизненный срок. Участь трупа главного борца за справедливость в Перу пока не определена.





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