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Коммерсантъ: замгоссекретаря Нуланд из черного списка может посетить Москву

, 11:35 Источник: Коммерсантъ

Коммерсантъ: замгоссекретаря Нуланд из черного списка может посетить Москву
Виктория Нуланд, фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/globallookpress.com

СМИ со ссылкой на дипломатические источники в РФ и США сообщили, что страны согласовывают визит заместителя американского госсекретаря по политическим вопросам Виктории Нуланд в Москву. Политик включена российскими властями в черный список.

«Визит обсуждается. Возможно, ноябрь, но это пока неточно. До конкретики по собеседникам пока дело не дошло»,- поделился собеседник из США.

По данным источника из России, с Нуланд, скорее всего, встретятся заместители министра иностранных дел Сергей Рябков и Андрей Руденко.

Один из собеседников не исключает контакты с куратором украинского направления заместителем главы администрации президента Дмитрием Козаком. Отмечается, что Нуланд активно занималась этой страной, когда работала помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии во время второго срока президентства Барака Обамы.

Напомним, что Виктории Нуланд отказали в выдаче визы в 2019 году. В МИД РФ пояснили, что политик внесена в черный список в ответ на американские санкции. 

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