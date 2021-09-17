Бывший глава МИД Украины Климкин заявил, что страна попала в «геополитическую мясорубку»

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17 сентября 2021, 09:25 Источник: РИА Новости

Павел Климкин, фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/ globallookpress.com

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что страна попала в «геополитическую мясорубку». По его словам, Киеву необходимо договариваться с Еврокомиссией и США о помощи.

«Мы попали в геополитическую мясорубку. Президент США Джо Байден принял решение касательно "Северного потока — 2" не как подачку Германии, она там вообще не при чем», - высказал он.

Климкин отметил, что необходимо просить ЕК и США внести Украину в «особую категорию» тех, кому будут помогать при возникновении угроз в энергетической сфере. Дипломат добавил, что Киеву нужно быть «в игре за одним столом», ориентируясь в первую очередь на Вашингтон, а не на Германию и Францию.

Ранее глава «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что Украина готова продлить контракт на транзит газа с «Газпромом», но с сохранением объемов закупок европейскими компаниями.

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