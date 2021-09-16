Президент Эрдоган заявил о намерении Турции превратиться в мирового лидера по производству беспилотников

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16 сентября 2021, 22:10 Источник: gazeta.ru

Реджеп Эрдоган, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Турция нацелена на то, чтобы стать мировым лидером по производству беспилотных летательных аппаратов. Такое заявление сделал турецкий лидер Реджеп Эрдоган.

Он подчеркнул, что стране удалось усовершенствовать парк беспилотников за счет дрона Akıncı. Эта информация прозвучала от Эрдогана, когда он выступал на заводе, занимающемся производством листового стекла. Объект находится в провинции Анкара. “С разработкой отечественного беспилотного истребителя этот парк станет лидером в мире”,- сказал президент Турции.

На днях Эрдоган рассказал, что на вооружение турецкой армии поступил новейший БПЛА. Речь шла о Bayraktar Akinci. Он назвал этот летательный аппарат одним из лучших на планете.

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