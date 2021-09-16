Власти Литвы раскритиковали Россию за ее действия по регулированию рыболовной деятельности в Балтийском море

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16 сентября 2021, 19:20

pixabay.com

Литовское руководство заявило, что действия Российской Федерации являются причиной для беспокойства. Речь идет о регулировании рыболовной деятельности в Балтийском море.

Отмечается, что литовская делегация в Совете ЕС обратилась к объединению европейских стран с призывом вернуться к диалогу с российской стороной по вопросу управления запасами Балтийского моря, пишет RT. Политики в этой прибалтийской стране обвиняют РФ в установлении высоких квот допустимого улова рыбы.

Литовская сторона подчеркнула, что Россия намеренно занимается промыслом балтийской трески. При этом говорится, что все входящие в ЕС государства стремятся сохранить и устойчиво использовать ресурсы Балтийского моря. По словам Александра Савельева, являющегося руководителем Информационного агентства по рыболовству, РФ придерживается всех договоренностей с Европой касательно вылова рыбы.

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