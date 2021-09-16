На Украине может случиться энергетический коллапс

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16 сентября 2021, 16:58

Представители всех политических партий в Верховной Раде подписали предложение Юлии Тимошенко о поставках добытого в стране газа непосредственно населению.



Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что государство на 90% готово к отопительному сезону. Растущие в Европе цены на «голубое топливо» не повлияют на обстановку на Украине, так как необходимые запасы уже сделаны.

Директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин считает, что украинцам всё же стоит готовиться к повышению тарифов на услуги ЖКХ. Властям, в свою очередь, нужно быть готовым к народному недовольству. Шмыгаль напомнил, что тарифы на газ и тепло регулируют местные власти.



Члены партии «Батькивщина» считают, что передача прав на формирование тарифов на места является невыполнимой задачей для регионов и муниципалитетов. Без увеличения стоимости на услуги они не решат проблему. Повышение стоимости не выдержат более 80% населения страны, заявила лидер партии Юлия Тимошенко.



К новому отопительному сезону долги украинцев по услугам ЖКХ достигли 2,5 миллиарда долларов. В прошлом году из-за пандемии отключение услуг было запрещено правительством. Но сейчас данный запрет не действует. Это может привести к энергетическому коллапсу и всплеску протестов.





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