Советник главы офиса Зеленского Арестович предрек «нападение» России на Украину со стороны Белоруссии

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16 сентября 2021, 16:36 Источник: Военное обозрение

pixabay.com

Советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович озвучил новый сценарий атаки Российской Федерации на Украину. Он отметил, что российские войска могут атаковать украинскую землю со стороны Белоруссии.

Причем Москва даже не станет спрашивать на это разрешения у белорусского президента, полагает Арестович. Он отметил, что власти Украины склонны считать, что это случится с минимальной долей вероятности, однако допускают, что такой сценарий имеет место быть.

При этом Арестович заявил, что Лукашенко не желает делать свою страну частью России, проводит независимую политику, ведь он не признает Крымский полуостров российской территорией. Советник главы офиса Зеленского добавил, что Киев готов к “любым сценариям”, напомнив о подписании Москвой и Минском 28 документов в рамках союзного государства.

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