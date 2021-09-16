В Австралии лесные пожары привели к «цветению» Южного океана

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16 сентября 2021, 16:00

pixabay

Ученые выяснили, что лесные пожары способны уничтожить не только наземные, но и морские экосистемы, сообщает Nature.

Новое исследование было проведено с использованием спутниковых данных. Оно показало, что после пожаров в Австралии 2019/2020 годов в Южном океане возник огромный участок цветущего фитопланктона.

По размерам этот участок превышает весь австралийский континент и расположен в самых северных водах океана, к юго-востоку от австралийских берегов, пишет Мир24.

«Цветение фитопланктона в этом регионе было беспрецедентным за 22 года спутниковых наблюдений и продолжалось около четырех месяцев», – отметил биолог-океанограф Пит Страттон из Университета Тасмании в Австралии.

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