The Sun: Военные учения России предполагают вторжение в Литву и Польшу

Российская Федерация и Белоруссия стали активнее показывать свою военную мощь. Соответствующий материал появился на страницах издания The Sun.
Отмечается, что своими военными учениями Россия занимается отработкой “вторжения” в Литву и Польшу. Британское издание приводит материал польской газеты Fakt, которая подчеркивает, что “запах пороха и лязг железа. Рев войны со стороны России и Беларуси можно услышать через нашу восточную границу”.
Также поляки пишут, что в учениях “Запад-2021” задействованы несколько тысяч военнослужащих, большое количество военной техники. В материале сказано, что “раскрытые планы учений предполагают войну с… Польшей и Литвой”.
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