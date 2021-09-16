Экс-глава израильской разведки Яков Кедми о возможной поставке «Железного купола» из США на Украину: «Что им прикрывать?»

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16 сентября 2021, 14:53

Яков Кедми, фото из соцсети

Бывший руководитель израильской разведслужбы «Натив», эксперт по военно-политическим вопросам и международной политике Яков Кедми прокомментировал возможные поставки тактической системы противоракетной обороны Iron Dome «Железный купол» из США на Украину.

В эфире «Соловьев LIVE» Кедми с юмором сказал: «Кому они нужны? Почему их никто не покупает? Потому что они как "неуловимый Джо" – никому не нужны». По словам экс-главы «Натив», разве кто-то собирается обстреливать города Украины.

«Железный купол» им зачем? Что им прикрывать?», – ответил вопросами Кедми. Как объяснил эксперт, «с точки зрения военной, тактической никому не нужны. Потому что ни у кого нет таких проблем, которые есть у нас. На поле боя они не нужны. Они для защиты гражданских объектов. Когда ракета маневрирует, ее "Железный купол" не берет».

США в законопроекте об обороне за 2022 год указана передача Украине систем ПВО и ПРО. О потребности в ней ранее говорил глава украинского Минобороны Андрей Таран.

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