Американские генералы контактируют с Пекином без ведома Белого дома

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16 сентября 2021, 13:06

Американский президент Джозеф Байден отрицает, что председатель КНР Си Цзиньпин отказался от встречи. По сообщениям журналистов, Си согласился встретиться с американским коллегой, но для этого США должны сменить тон в высказываниях о Китае.



Последний телефонный диалог двух лидеров длился полтора часа. Байден говорил о форматах встречи в рамках G20 в Риме. Китайскому лидеру данная идея не понравилась. В зарубежных СМИ появляется информация, что стороны обвиняют друг друга в нежелании вести диалог и решать проблемы.



Репортёры Washington Post Боб Уодвард и Роберт Кост рассказывают, что помимо переговоров на высшем уровне военные генералы двух стран также пытаются устанавливать контакты и обмениваются информацией. В частности, журналисты уточнили, что в последние дни президентства Трампа председатель Объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли созванивался с китайским коллегой Ли Цзочэну. Американский генерал заверил Ли, что США не планируют нападать на Китай, несмотря на сложную внутреннюю обстановку. В Пекине на тот момент считали, что Трамп после проигрыша на выборах может устроить военную провокацию и останется у власти. Милли по тайному каналу связи заверил китайцев в устойчивости положения в США.





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