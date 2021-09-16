Премьер-министра Гаити обвиняют в убийстве главы государства

Аргументы Недели → В мире 13+

16 сентября 2021, 12:34

В Гаити расследуют убийство президента Жовенеля Моиза. По версии следствия, и.о. премьер-министра Ариэль Анри вёл диалог с одним из предполагаемых убийц. Прокуратура считает премьера виновным. Ему уже запретили покидать государство до окончания следствия.



Президент был убит в июле текущего года. Его супруга получила ранение и была отправлена на лечение в США. Следователи подозревают целую группу колумбийских военных в организации убийства. В перестрелке с правоохранителями при задержании несколько человек были уничтожены. Восемь находятся в розыске. Обязанности главы государства возложены на Клода Жозефа, который являлся ранее премьером. Однако его за несколько дней до убийства отстранили от власти, заменив на Анри. Последний не успел официально занять должность, из-за чего назначение было признано незаконным. Перед присягой Анри получал право быть исполняющим обязанности главы государства, в случае его гибели. Следователи по этой причине заподозрили чиновника в причастности к преступлению.



Анри не отрицает знакомство с подозреваемыми в убийстве лицами. Однако не считает их виновными в нападении. От сотрудничества со следствием бывший премьер отказывается. Помимо политических проблем страна серьёзно пострадала от землетрясения. Без крыши над головой остались более 1,2 миллиона граждан.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости