Афганки, проживающие в разных странах, публикуют фото в ярких национальных платьях в знак протеста

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16 сентября 2021, 12:18

Фото: Global Look

Женщины афганского происхождения со всего мира фотографируются в уникальных национальных костюмах, чтобы заявить: никабы и бурки противоречат историческим традициям.

Согласно постановлению «Талибана» (запрещенная в РФ террористическая организация), отныне местные девушки могут учиться только отдельно от мужчин и должны носить бурку – одеяние, которое полностью закрывает тело и практически все лицо.

Профессор истории Бахар Джалали, семья которой уже давно переехала в США, опубликовала в соцсетях снимок, где предстала в традиционном пестром афганском костюме с вышивкой. «Платье – мощный символ национальной идентичности», - считает Джалали. Ее примеру последовали многие другие. Участницы флешмоба хотят обратить внимание на то, что исторически афганские женщины всегда ходили в ярких нарядах и голову покрывали лишь частично, а черные бурки чужды их культуре.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mursal (@marselyyy_)

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