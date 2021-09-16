«Ядерный клуб» не готов к принятию Ирана в свой состав

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16 сентября 2021, 11:41

Руководство Израиля обеспокоено ядерной программой Ирана. Премьер еврейского государства Бенни Ганц считает, что ядерная бомба в соседнем государстве может появиться уже через несколько месяцев.



Американский Институт науки и международной безопасности заявил, что стратегическое оружие у иранцев появится буквально через несколько дней. Ядерные объекты страны подготовили необходимый объём обогащённого урана для создания современного оружия. Израиль призывает США вмешаться в ситуацию и оказать на Иран экономическое воздействие.



Иранская сторона, в свою очередь, не спешит к переговорам с оппонентами, ссылаясь на наличие внутриполитических разногласий. В Министерстве иностранных дел РФ считают, что США сначала должны первыми вернуться к переговорам по ядерному оружию. Только после этого можно рассчитывать на подключение Ирана к диалогу.



Инспекторы-женщины из Международного Агентства по Атомной Энергии оказались недовольны отношением к ним при посещении иранских ядерных объектов. К сотрудникам «прикасались» работники службы безопасности, и даже попросили раздеться. В Тегеране это назвали элементарными требованиями при ознакомлении с ядерными объектами. Однако в МАГАТЭ придерживаются другого мнения.





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