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16 сентября 2021, 10:49

Глава внешнеполитического ведомства Молдавии Нику Попеску сообщила, что правительство проводит широкий спектр мероприятий по защите реки Днестр, являющейся главным источником пресной воды в стране. При этом экологи заявляют обратное. По их мнению, власти республики не реагируют на намерение Украины возвести каскад гидростанций в верховьях Днестра. Это может осушить реку на территории Молдовы, в результате чего людей ожидает катастрофа. Эколог Анатолие Прохницки призывает Кишинёв к судебному разбирательству с Киевом.



Общественный и политический активист Молдавии Фёдор Гелич считает состояние Днестра катастрофическим. Ситуация гораздо опаснее пандемии. В некоторых районах Днестра реку спокойно переходят цапли. В соцсетях люди пишут, что обмеление реки связано с работой украинских электростанций. Они монополизировали речную сеть и планируют построить ещё несколько ГЭС, что абсолютно недопустимо с экологической точки зрения.



Проблемы Днестра обсуждаются уже на протяжении пяти лет. Молдавских политиков предупреждали ранее, что страна может остаться без воды. Оппозиционеры заподозрили главу Молдавии Майю Санду в сговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским.





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